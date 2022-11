Unternehmen in Mönchengladbach Gewoge-Vorstand Thomas Körfges geht in den Ruhestand

Langeweile wird auch in Zukunft kein Thema für ihn sein. Der 66-Jährige, der bereits vor 25 Jahren Witwer geworden war, hat zwei Töchter, die 31 und 28 Jahre alt sind. Die ältere Tochter – sie lebt in Frankfurt am Main – hat Thomas Körfges vor anderthalb Jahren zum Großvater gemacht. Mit seiner neuen Lebenspartnerin reist der Mönchengladbacher gerne, macht ausgedehnte Radtouren und kümmert sich um den großen Garten in Hamern. Und dann sind da natürlich noch die Spiele seiner geliebten Borussia. Zum Stadion fährt Körfges übrigens gerne mit dem Rad.