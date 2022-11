Wirtschaft in Mönchengladbach Wie Unternehmer Nachfolger für die Firmenspitze suchen

Hübner hält jetzt ausreichend Anteile am Unternehmen, um allein Entscheidungen treffen zu können. Die restlichen Anteile gehören dem Gründerpaar des ITZ, Heike und Harald Grünert, die aus Altersgründen die Geschäftsführung abgegeben haben. Finanziert hat Hübner den Firmenkauf im Alter von 19 Jahren über Banken und sein eigenes Erspartes – ein Glücksfall für die Grünerts, wie alle Beteiligten in der Gründer-Arena des Mittelstandsverbandes BVMW in der Textilakademie nun kundtaten. „Eigentlich stand die Nachfolge im Unternehmen schon fest, aber die Idee, das Unternehmen an zwei Mitarbeiter zu übergeben, hat sich dann 2019 zerschlagen“, sagt Heike Grünert. Ihnen sei das Risiko zu groß gewesen. „Und es hat wohl auch das Unternehmer-Gen gefehlt.“ Das hat Hübner auf alle Fälle. „Er ist sehr engagiert, sehr geradeaus und voller Ideen.“