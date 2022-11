Polizei sucht Zeugen Trickdieb ergaunert hohen Betrag

Nach Angaben des Paars war der 85-Jährige auf dem Heimweg, als er kurz vor seiner Wohnung an der Ueddinger Straße von einem jungen Mann angesprochen wurde. Dieser verwickelte den Senior in ein Gespräch und gab an, Giovanni zu heißen und der Sohn eines früheren Arbeitskollegen zu sein. Das Gespräch verlagerte sich kurz danach in die Wohnung des 85-Jährigen, wo der Mann auch mit dessen 82-jähriger Ehefrau sprach. Um das Vertrauen des Paares zu erlangen und sich ungestört in der Wohnung nach Wertgegenständen umschauen zu können, überreichte der Betrüger minderwertige Geschenke an die beiden. Unter einem Vorwand verabschiedete sich der Mann kurz darauf und verließ die Wohnung. Draußen stieg er an der Beifahrerseite in ein dort wartendes Auto ein und fuhr davon. Später stellte das Seniorenpaar fest, dass ihnen Geld entwendet wurde.