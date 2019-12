Busverkehr in der Region : Gladbach will billigere Bustickets

Mönchengladbach Die Politiker im Rat wünschen sich, dass die Stadt Teil der Modellregion des VRR wird – mit bis zu 75 Prozent günstigeren Fahrpreisen. Ein 365-Euro-Ticket nur für Mönchengladbach wäre teuer.

Der öffentliche Nahverkehr in Mönchengladbach soll günstiger werden. Das wünschen sich praktisch alle Politiker. Fraglich ist, ob es dazu ein sogenanntes 365-Euro-Ticket geben wird, oder ob die Stadt als Teil des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) grundsätzlich günstigere Fahrpreise erhält. Im Hauptausschuss zogen die Grünen ihren zunächst gestellten Antrag, wonach das Rathaus in einer Machbarkeitsstudie die Einführung eines radikal vergünstigten Jahrestickets prüfen solle, zurück. Zuvor hatte SPD-Fraktionschef Felix Heinrichs auf die Initiative des VRR verwiesen, eine von zehn Modellregionen in Deutschland mit deutlich reduzierten Fahrpreisen zu werden. Der Bund will im Rahmen des Klimapakets zehn Modellregionen beim öffentlichen Nahverkehr massiv fördern.

Die Stadt alleine käme ein radikal reduzierter Fahrpreis teuer zu stehen. Bei der NEW fallen im Jahr rund 35 Millionen Euro an Einnahmen durch das Fahrgeld an. Je nach neuem Fahrpreis müsste die Stadt demnach einen hohen zweistelligen Millionenbetrag aufbringen, um das zu kompensieren. Außerdem müsste der Öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden. „Wenn mehr Fahrgäste mit den Bussen fahren, dann braucht man auch mehr Busse und mehr Fahrer“, sagt Heinrichs. Der zuständige Aufsichtsrat der NEW mobil und aktiv werde in seiner nächsten Sitzung darüber beraten.