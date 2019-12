Neubau in Mönchengladbach : Neuer Baumarkt an der Maurus-Ahn-Straße geplant

Mönchengladbach Das Areal des früheren Praktiker-Baumarktes soll umgestaltet werden: Ein neuer Baumarkt wird gebaut, der Adler-Modemarkt verlegt. Bürger können die Pläne jetzt einsehen und Änderungen vorschlagen.

Die Baumarktketten Praktiker und Max Bahr gibt es schon lange nicht mehr an der Maurus-Ahn-Straße. Nun soll dort ein neuer Baumarkt gebaut werden. Das aber nicht einfach so auf dem bisherigen Areal, vielmehr soll die gesamte Fläche umgestaltet werden. Architekt ist der Korschenbroicher Fritz Otten. Ein Investor will auf den rund 3,2 Hektar einen neuen Baumarkt mit rund 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche zur Korschenbroicher Straße hin bauen, dafür soll der dortige Adler-Modemarkt in einen kleineren Neubau mit 2920 Quadratmetern Gesamtverkaufsfläche an der Lürriper Straße weichen. Das sieht der Bebauungsplan vor, dessen Vorentwurf jetzt vorliegt und über den die Stadt am Mittwoch, 18. Dezember, im Ratssaal des Rathauses Rheydt auch die Bürger informieren will.