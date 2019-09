Öffentlicher Nahverkehr : Duisburger SPD steht zu 365-Euro-Jahresticket

Das günstige Ticket soll mehr Menschen dazu ermutigen, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Foto: Daniel Tomczak/DVV

Duisburg Die SPD-Bundestagsfraktion will ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr einführen, das nur ein Euro pro Tag kostet. Bei den Parteifreunden in Duisburg stößt der Vorschlag auf offene Türen. Die DVG sieht Probleme bei der Umsetzung.

Von Jan Luhrenberg

Die SPD macht in Sachen Klimaschutz Ernst. Die Bundestagsfraktion hat unlängst vorgeschlagen, dass Vielfahrer für den öffentlichen Nahverkehr nicht mehr als ein Euro pro Tag zahlen sollen. Das Jahresticket für 365 Euro soll nicht nur für weniger Ausgaben bei Pendlern, sondern auch dafür sorgen, dass mehr Menschen das Auto stehen lassen und auf klimafreundlichere Alternativen umsteigen.

Das Thema ist inzwischen auch bei der Duisburger SPD angekommen. Bürgermeister Manfred Osenger, der auch stellvertretender Vorsitzender des Ratsausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Verkehr ist, begrüßt den Vorstoß seiner Parteikollegen aus Berlin. „Auch für Duisburg ist das ein guter Vorschlag“, sagt Osenger. Mit einem Jahresticket für 365 Euro könne der CO 2 -Ausstoß reduziert und Menschen dazu bewegt werden, vom eigenen Pkw auf Bus und Bahn umzusteigen, ergänzt der SPD-Politiker.

Osenger ist so von der Idee überzeugt, dass er sich dafür stark machen möchte, das billige Jahresticket für den öffentlichen Nahverkehr in den sogenannten Duisburg-Plan aufzunehmen. Mit diesen zusammengeschrieben Zielen und Forderungen will die Duisburger SPD im Wahlkampf für die kommende Kommunalwahl im Herbst 2020 antreten. „Wir werden das als Anregung nehmen und versuchen, ein 365-Euro-Ticket in Duisburg einzuführen“, sagt Osenger.

Schwierig wird hingegen die Umsetzung des billigen Jahrestickets. Dem ist sich auch der SPD-Politiker bewusst. „Wir sind auf jeden Fall auf die Hilfe vom Bund und der Bundesregierung angewiesen“, erklärt Osenger. Man müsse das Rad aber nicht immer neu erfinden. „Wir können gucken, wie andere Kommunen mit dem Thema umgehen und uns etwas abschauen.“ In einigen Städten in Deutschland wurde die Idee bereits umgesetzt. Bonn und Reutlingen testen solche Tickets seit Jahresbeginn mit Förderung des Bundes. In einigen Gegenden wie in Hessen gibt es die 365-Euro-Tickets zumindest für Schüler und Auszubildende.

Für Pendler in Duisburg würde das Jahresticket für 365 Euro deutliche Ersparungen bedeuten. Das Ticket 1000 des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) gibt es über die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) ab 46,02 Euro im Monat, also über 552 Euro im Jahr. Das Ticket gilt dann allerdings ausschließlich für die Preisstufe A1. Schüler mit dem sogenannten Schoko-Ticket fahren derzeit für 36,40 Euro im Monat im gesamten Verbundraum (436,80 Euro im Jahr). Azubis mit dem Young-Ticket-Plus zahlen für die gleiche Leistung mindestens 61,60 Euro (739,20 Euro).

Für die DVG wäre ein 365-Euro-Ticket indes mit großen Herausforderungen verbunden. „Bei einer Veränderung im Tarifgefüge wie dem nun diskutierten 365-Euro-Ticket muss auch immer die Frage der Finanzierung gestellt und beantwortet werden“, sagt Sprecher Felix zur Nieden auf Anfrage. Wenn die Fahrgastzahlen signifikant anstiegen – wovon bei einem günstigen Jahresticket auszugehen ist – müssten auch Angebot und Infrastruktur entsprechend ausgebaut werden. Es würden mehr und größere Fahrzeuge benötigt, darüber hinaus mehr Personal im Fahrbetrieb und in der Planung. „Damit steigen die gegenzufinanzierenden Kosten erheblich“, so zur Nieden.

Das Problem dabei: Schon heute stellen die notwendigen Investitionen in den Nahverkehr die Stadt Duisburg und die DVG vor ziemlich große Herausforderungen. „Alleine die Finanzierung der neuen Straßenbahnen für die Linien 901 und 903 bedeuten Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe, die Stadt und DVG ohne jegliche Förderung schultern müssen“, sagt der Sprecher. Das Defizit aus dem Nahverkehr lag 2018 so bei rund 47 Millionen Euro.

