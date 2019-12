Hochschule Niederrhein : Büffeln bis Mitternacht

Katharina Levcuk und Lars Jonokat studieren beide Steuern und Wirtschaftsprüfung im vierten Semester. Sie nehmen gern an der „Spätschicht“ teil. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Für viele Studierende sind die Abendstunden neben dem Alltag die einzige Möglichkeit zu arbeiten und zu lernen. Dann aber ist die Hochschule Niederrhein geschlossen. Nicht so in der „Spätschicht“. Bis 24 Uhr können die Studierenden lernen, arbeiten und sich auf Prüfungen vorbereiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eva Baches

Tagsüber Seminare und Vorlesungen in der Uni, und dann geht es für viele zum Nebenjob. Zeit für die Nachbereitung der Seminare oder das Lernen für Prüfungen oder Klausuren bleibt da meist nur am späten Abend oder in der Nacht – und dann meist alleine. Da fehlt es oft an Motivation oder auch an fachlicher Beratung, denn die Tore der Hochschule Niederrhein (HN) sind dann geschlossen.

Doch einmal im Jahr gibt es an der Hochschule die „Spätschicht“. Studierende in Krefeld und Mönchengladbach haben dann bis 24 Uhr Gelegenheit, gemeinsam zu lernen, sich in Tutorien auf Prüfungen vorzubereiten und mit den Studienverlaufsberatern zu sprechen. „Wir haben in den Beratungen immer wieder festgestellt, dass das Thema Lernen eine große Rolle spielt, und dass es da immer wieder Probleme gib“, sagt Studienverlaufsberaterin Nina Westerholt.

Info Die lange Nacht der ungeschriebenen Texte Spätschicht Das ist der lange Abend der unvorbereiteten Prüfungen und ungeschriebenen Texte. Nachteulen Der Termin für Nachteulen findet an allen drei Standorten der Hochschule Niederrhein in Krefeld und Mönchengladbach statt.

„Wir setzten den Spätschicht-Termin auch gerne vor der Prüfungsphase an, um eine Art Auftakt in der Lernphase zu geben. Viele Studierende nutzen daher gerne die Tutorien oder auch die Probeklausuren.“

Felicitas Bettendorf ist eine der Tutoren vom Fachbereich Sozialwesen. Sie bietet ein Tutorium zu den Themen „Crashkurs Psychologie“ und „Psychologische Paper verstehen“ an. Das Interesse ist groß. 15 Studenten folgen ihr in den Raum. „Die Studierenden erarbeiten gerade in den Gruppen, wie man die Inhalte von Vorlesungen in Scripten zusammenfasst. Es geht darum, die wichtigsten Begriffe zu notieren und zu überprüfen, was man verstanden hat. So können sie sich selbst eine Grundlage für die Klausur aus den Scripten schaffen“, erklärt die Tutorin und geht zum nächsten Tisch, wo ihre Hilfe gebraucht wird.

Moritz Debock und Sonja Tucinskij nehmen mit ihrer Gruppe das Angebot gerne wahr. „Man muss nicht nur zuhören, sondern kann Fragen stellen. Das ist ein einer kleinen Gruppe auch einfacher als im Hörsaal“, findet der Student. „Es ist effektiver – und eine tolle Vorbereitung auf die Klausur“, sagt Sonja Tucinskij.