Odenkirchen : Johann Sebastian Bach für Kinder

Bachs Weihnachtsoratorium wurde den Kindern in der Pfarrkirche St. Laurentius Odenkirchen wunderbar nahegbracht. Foto: Raupold

Mönchengladbach In der Vorweihnachtszeit erfreut sich Bachs Weihnachtsoratorium nach wie vor größter Beliebtheit. Auch in Odenkirchen hieß es: ausverkauft.

Voll war es schon zwei Stunden vor Beginn der Aufführung, und dabei ging es in den Kirchenbänken erheblich quirliger zu als üblich. Die berechtigte Sorge, dass sich der Zuhörer-Nachwuchs für klassische Konzerte nicht von selber einstellt und die Gewissheit, dass man auch Kindern den Reiz des Weihnachtsoratoriums vermitteln kann, hatten die Veranstalter zu einer begrüßenswerten Initiative veranlasst. Man lud alle Odenkirchener Grundschulen und die letzten Jahrgänge der Kindergärten ein zu einer etwa 50-minütigen kindgerechten Einführung in das Werk des großen Johann Sebastian in die Pfarrkirche St. Laurentius ein.