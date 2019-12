Herzinfarkt auf Tennisplatz : Daniel – und wie eine Rettungskette perfekt funktionierte

Mönchengladbach Herzinfarkt auf dem Tennisplatz – das hätte das Ende für einen 55-Jährigen sein können. Doch Helfer zögerten nicht und machten sich beherzt ans Werk.

„Im Rettungsdienst gibt es genug Frustration. Die Motivation steigt durch Fälle wie diesen. Bei jedem Einsatz muss eine einhundertprozentige Performance geboten werden“, sagt Dr. Dierk Rulands, Leiter des Herzkatheter-Labors im Elisabeth Krankenhaus. Dort berichtete Daniel jetzt anlässlich einer von Marc Deußen geleiteten Fortbildung für Rettungskräfte über seinen Fall. Das Drama mit glücklichem Ausgang sollte in der Veranstaltung mit Teilnehmern aus ganz Nordrhein-Westfalen als motivierendes Beispiel dienen. Deußen ist ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes der Stadt und weiß aus Erfahrung, dass es vielen Patienten schwerfällt, über ein solches Erlebnis zu sprechen. Um so dankbarer war er Daniel und den Ersthelfern für die Bereitschaft, vor rund 200 Rettungskräften das Erlebte aus persönlicher Sicht zu schildern.

Nach eigener Aussage fand der 55-Jährige schnell wieder Vertrauen in den eigenen Körper. Belastender sei die Frage gewesen, wie die Ehefrau und beiden Söhne mit dem Vorfall umgehen könnten. Heute weiß er, dass sich die Sicht auf das Leben verändert hat. „Die Situation lässt sich nachträglich nicht ändern. Doch sie kann am Ende etwas Gutes haben, wenn sich Prioritäten verschieben“, kommentiert Rulands die Aussage.

Zweimal im Jahr gibt es im Elisabeth-Krankenhaus Rettungsdienstfortbildungen. Dabei werden immer reale Fälle ausgewertet, Zeiten an Bildschirmmasken verglichen, um zu sehen, wo optimiert werden kann. „Die Simulation ist wie ein Boxenstopp in der Formel 1. In Mönchengladbach haben wir das Glück, in fünf Minuten an der Einsatzstelle sein zu können und über hochwertige Geräte zu verfügen“, so Deußen.