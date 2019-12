Methode erhielt einen Preis : Mit Hypnose die Angst besiegen

Mönchengladbach Die meisten Krebspatienten fürchten sich vor der Strahlentherapie. Zwei Mönchengladbacher haben eine Hypnose-Methode entwickelt, die Angst zu nehmen. Dafür bekamen sie einen Preis.

Krebs macht Angst. Genauso viel Angst kann aber auch die Therapie machen. Nicht wenige Patienten fürchten sich etwa vor der Strahlenbehandlung. Die Bunkeratmosphäre, das Alleinsein, die Unbeweglichkeit, der Lärm der Maschine – das alles muss ein Krebspatient bis zu 39 Mal durchstehen. Etliche geraten bei jedem Mal mehr in Panik, so dass sie irgendwann die Therapie abbrechen.

Anette Kirstein kennt viele solcher Fälle. Sie arbeitet seit mehr als 30 Jahren als medizinisch-technische Radiologie-Assistentin, heute in leitender Funktion am Helios Klinikum Emil von Behring in Berlin. „Die Angst sitzt im Unterbewusstsein, auch wenn die Patienten vernunftgemäß ihrem Arzt folgen und die Therapie durchstehen wollen“, sagt sie. Deshalb machte sie sich auf die Suche nach einer Methode gegen die Angst. Sie fand sie in Mönchengladbach – im Therapie- und Ausbildungszentrum für SOL-Hypnose, das Brigitte Papenfus und Ralf Mooren im Gut Alt Finkenberg in Wickrathberg betreiben.