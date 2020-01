Die NEW in Mönchengladbach : Landesregierung nennt „Sven“-Beteiligung unzulässig

Die NEW in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) schreibt in ihrer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion, die Beteiligung verstoße gegen Gemeindewirtschaftsrecht. Ob dadurch wirtschaflicher Schaden entstanden ist, ließ sie offen.

Die Landesregierung hat das umstrittene „Sven“-Investment der NEW als rechtlich unzulässig bezeichnet. Das geht aus der Antwort der CDU/FDP-Regierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Darin heißt es, die Bezirksregierung sei zu dem Ergebnis gekommen, „dass die durchgeführte Beteiligung als gemeindewirtschaftsrechtlich unzulässig zu bewerten ist. Die Landesregierung teilt diese Bewertung.“ Die NEW hatte sich im Sommer 2018 mit unterm Strich gut 2,5 Millionen Euro an der Entwicklung des Elektroautos „Sven“ der Share2drive GmbH beteiligt, ohne die Zustimmung des Stadtrates und die Beteiligung der Bezirksregierung abzuwarten. Beides schreibt die Gemeindeordnung vor.