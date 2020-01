Kolumne Denkanstoß : Das Gegenteil von frommer Schönfärberei

„Wenn uns die Worte fehlen“: Grabmal auf dem Friedhof Nordstraße. Foto: Olaf Nöller

Mönchengladbach Was die Jahreslosung „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ für 2020 mit Veränderung zu tun hat.

Von Olaf Nöller

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“

So lautet Jahreslosung für 2020. Sie steht bei Markus im 9. Kapitel. Solche Worte wollen – wie ein „Navi“ im Auto – helfen, den Weg durch das neue Jahr zu finden. Sie geben einem 365 Tage zu denken und wecken Mut und Zuversicht. Und in der Tat: Oft ist ja guter Rat teuer, dann wenn uns das Leben vor harte Bewährungen stellt oder sogar die Sprache verschlägt!

Was empfinden Sie beim Lesen der Jahreslosung? Interessiert Sie das Thema, um das es hier geht, oder lässt es Sie kalt? Ist „Glaube“ überhaupt ein Thema, mit dem Sie sich in Ihrem Leben auseinandersetzen – vielleicht auch interreligiös? Nach meiner Beobachtung ist es heutzutage nicht gerade „trendy“, öffentlich über Religion zu sprechen. Sich über sein Intimleben zu äußern oder auch eigene Krankheiten auszubreiten, das fällt manchem leichter.

Viele reagieren auch peinlich berührt oder sie fürchten penetrantes missionarisches Sendungsbewusstsein. Außerdem, so bekommen Christen mitunter zu hören: „Du hast es ja einfach: Du glaubst!“ Dabei schwingt der heimliche Vorwurf mit: „Du machst dir diese komplizierte Welt viel zu einfach. Du entziehst Dich allen Einsichten, Zweifeln und auch den Abgründen, denen wir als moderne Menschen ausgesetzt sind. Du bist vielleicht glücklich, aber auch naiv!“

Dabei ist Glauben nie einfach! Die Bibel ist voll von Geschichten, in denen Menschen mit ihren Zweifeln ringen, weil sie von Gott und dem Leben auf die Probe gestellt werden. Glaube ist nie ein Status, sondern stets ein Prozess. Wenigen wird das Licht der Erkenntnis für immer geschenkt; in vielen Fällen tappt auch der Christenmensch zwischen Zuversicht und Zweifel, Hoffnung und Angst, hin und her. Ein wichtiger Grund ist, dass wir alle vergängliche Geschöpfe sind.

Bei einer solchen „Grenzerfahrung“ setzt auch die Geschichte an, aus der unsere Jahreslosung stammt: Ein Vater bangt um seinen Sohn, der seit der Geburt an Epilepsie leidet. Was für ein Schrecken, wenn das Kind unkontrolliert stürzt und sich mit Schaum vor dem Mund am Boden wälzt, oft in der Nähe von offenem Feuer oder tiefem Wasser. Was mag dieser Mensch durchgemacht haben? Das eigene Kind einer damals noch unerklärlichen „Macht“ preisgegeben, und er selbst steht immer wieder hilflos daneben…

Er bittet Jesu Jünger um Hilfe, doch die können nichts tun. Und dann, als Jesus kommt, erleidet das Kind den nächsten Anfall. In seiner Not fleht er ihn an: „Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns!“ Doch der reagiert anders als erwartet. Jesus beginnt eine Diskussion über Glauben und provoziert ihn damit noch mehr: „Du sagst: Wenn du kannst! Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ Jetzt reicht’s! Er schreit Jesus ins Gesicht, was ihn innerlich zerreißt: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“

Daraufhin heilt Jesus das Kind. Eine merkwürdige Geschichte. Für mich ist dieses „Gebetstelegramm“ zu einem der wichtigsten Bibelworte geworden, weil ich‘s ähnlich erleben durfte. Ist das nicht das Gegenteil von frommer Schönfärberei und religiösem Hochmut? Dahinter steht die auch erschütternde Einsicht, dass wir mit leeren Händen vor Gott stehen. Gottvertrauen ist immer Geschenk. Jörg Zink beschreibt das so:

„Glaube ist ein Sprung über den eigenen Unglauben. Er ist das Vertrauen, dass dich einer auffängt, wenn du springst. Glaube ist ein Weitergehen, wenn du keinen Weg siehst. Glaube ist ein Sich-verändern-lassen, auch wenn es schmerzt. Ein Vertrauen darauf, dass etwas wächst in deiner Arbeit nach außen und in deiner Arbeit nach innen. Du wirst Dich selber neu empfangen. Was du gewesen bist und was Gott aus dir machen wird, wird eins sein.“

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Jahr 2020 mit vielen neuen Entdeckungen, was Gott und Ihr Leben angeht!