Umstrittene Beteiligung des Mönchengladbacher Versorgers : NEW will „Sven“ an Innogy abgeben

Mönchengladbach NEW-Vorstand Frank Kindervatter präsentierte im Rat mit dem eigenen Gesellschafter Innogy einen Käufer für die Anteile an dem Elektroauto. Das Risiko bleibt aber beim Versorger. Nach heftiger Debatte wurden die Aufsichtsräte wieder gewählt.

Die Eile war in den vergangenen Tagen offenbar groß gewesen. Und erst am Mittwochmorgen war die Zustimmung des Innogy-Vorstandes eingetroffen: Wie NEW-Chef Frank Kindervatter im Rat am Mittwochabend mitteilte, habe Energie-Konzern Innogy (früher Teil von RWE) zugesagt, die umstrittene Beteiligung der NEW am Elektroauto „Sven“ für 2,5 Millionen Euro zu übernehmen. Damit würde der Versorger das Investment in voller Höhe zurückbekommen, mit einem Haken: Bis 30. Juni 2021 solle Innogy versuchen, die Geschäftsanteile mit Gewinn zu verkaufen. Gelingt das, steht dieses Plus der NEW zu. Wenn nicht, muss der Versorger aber auch die Verluste übernehmen. Am Mittwochmittag informierte Kindervatter Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners über diese Option.

Kindervatter skizzierte am Mittwoch eine Alternative zum Verkauf an Innogy: Die FEV GmbH, der die Mehrheit an der Share2Drive GmbH gehört (das ist der „Sven“-Entwickler), könnte die NEW-Anteile mit übernehmen, die übernehmen. Die noch vorhandene Rücklage in Höhe von 1,6 Millionen Euro würde an beide Gesellschafter ausgezahlt, also 800.000 Euro an die NEW. Damit bliebe aber zunächst ein Verlust von 1,7 Millionen Euro beim Gladbacher Versorger. Kindervatter sagte, er werde dem NEW-Aufsichtsrat in der Sitzung am heutigen Donnerstag die Innogy-Lösung vorschlagen und sagte überdies, dass sich ein solcher Fall nicht wiederholen were. werde. Auch NEW-Aufsichtsratschef und CDU-Politiker Hans Peter Schlegelmilch favorisiert diese Lösung, wie er im Rat bekannte. Je nach Zeitplan könnte die Beteiligung dann zwischen Ende Januar und Ende März abgestoßen sein. Die Stadt muss diesen Vorschlag bis Jahresende der Bezirksregierung mitteilen. Dort läuft noch das kommunalaufsichtliche Verfahren.