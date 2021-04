Sportstätten in Rheinberg : Förderantrag ist „verschütt“ gegangen

Rheinberg Stadt Rheinberg und SV Millingen hatten sich große Hoffnungen auf eine 1,5-Millionen-Euro-Förderung für einen Sportheim-Neubau gemacht. Die Bezirksregierung fand den Antrag erst auf Nachfrage. Berücksichtigt wird er nicht.

Der SV Millingen und die Stadt Rheinberg hatten große Hoffnung in dieses Projekt gesetzt: Einen Tag vor Ende der Abgabefrist hat die Stadt Rheinberg den Förderantrag für den Neubau des Sportheims mit Umkleidetrakt sowie Multifunktionsraum auf der Anlage des SV Millingen bei der Landesregierung eingereicht. Mitarbeiter aus der Verwaltung hatten die Unterlagen im Januar sogar persönlich in Düsseldorf abgegeben. Es ging darum, Geld aus dem Topf „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ zu erhalten. Die Kosten fürs Projekt an der Jahnstraße werden mit etwa 1,5 Millionen Euro beziffert. Der Fördersatz liegt bei 90 Prozent. Die restlichen rund 150.000 Euro wollten sich die Stadt und der SVM aufteilen.

Doch dann kam alles anders. Anfang April hatte das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in einer Mitteilung über die erfolgten Bewilligungen für 2021 berichtet. Da bis Mitte des Monats kein Bescheid zum Millinger Antrag im Stadthaus eingegangen war, fragte man bei der zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf nach. Die Antwort: Ein Antrag der Stadt Rheinberg liegt bei uns nicht vor. Die Stadt hielt entgegen, dass der Antrag am 13. Januar 2021 persönlich abgegeben worden sei und zwei Eingangsbestätigungen dazu im Hause vorlägen – eine schriftliche der Poststelle, die beim Empfang des Antrages erstellt wurde, und eine per E-Mail übersandte der zuständigen Sachbearbeiterin, nachdem diese den Antrag auf dem Tisch hatte. In der Bezirksregierung machten sich die Mitarbeiter auf die Suche. Und sie wurden fündig. Bei der Bearbeitung der Förderanträge habe man die Rheinberger Akte übersehen, gab die Behörde zu.