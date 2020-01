Lehrer-Kolumne : Das Lehrerzimmer

Mönchengladbach Unser Kolumnist entführt die Leser dieses Mal in das Reich der Lehrer, das die meisten Schüler nie zu Gesicht bekommen.

Aber was passiert hinter der Tür? Was machen die Lehrer im Lehrerzimmer? Hängen da alle Noten aller Schüler aus, gibt es ein Ranking der besten Schüler oder Kopien der peinlichsten Antworten in Arbeiten? Lassen Sie sich entführen in das Reich der Lehrer.

Hier und da quatschen noch Lehrer untereinander. In der Regel geht es da um Informationsaustausch, was gestern noch so in der Schule vorgefallen ist, dass man noch einen Elternbrief schreiben möchte oder wie der aktuelle Notenstand einer Klasse aussieht. In der Regel gibt es auch noch einiges zu kopieren. Dumm, dass ich nicht die einzige Lehrkraft bin, die etwas zu kopieren hat. So stellt man sich an der Kopiererschlange an und wartet, bis man endlich seine Arbeitsblätter kopieren kann.