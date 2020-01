Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach : 1. FC und Venn lösen die Endrunden-Tickets

Fast im Gleichschritt in die Endrunde: Der 1. FC und Rot-Weiß Venn trafen bereits im ersten Spiel der Zwischenrunde aufeinander. Am Ende durften beide jubeln. Foto: Theo Titz

Hallenfußball Trotz einer Niederlage zum Start setzt sich A-Ligist Venn in der Zwischenrunde der Hallenstadtmeisterschaft gegen die Red Stars durch.

Jan Deußen sorgte sechs Minuten vor dem Ende für Erleichterung bei Rot-Weiß Venn. Sein 2:2 gegen die Red Stars, die mit fünf Toren Unterschied hätten gewinnen müssen, machte eine hohe Niederlage für den A-Ligisten immer unwahrscheinlicher. Und wenig später durfte der Außenseiter dann auch über das Endrunden-Ticket bei der Hallenstadtmeisterschaft jubeln, auch wenn es gegen die letztlich punktgleichen Red Stars doch noch eine 2:3-Niederlage gab. Zusammen mit dem Gruppensieger 1. FC Mönchengladbach ist Venn am Samstag dabei, wenn der Hallenstadtmeister ermittelt wird.

„Jetzt haben wir es das zweite Mal in Folge in die Endrunde geschafft, damit hatte bei uns keiner gerechnet“, sagte Trainer Mischa Bongarz. Auch FC-Coach Frank Mitschkowski war sehr zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Wir haben es besser gemacht als in der Vorrunde. Wir haben die Gegner frühzeitiger attackiert und zu Fehlern gezwungen.“

Info Frauen ermitteln am Freitag ihren Sieger Endrunde Am heutigen Freitag ermitteln die Frauen ab 18 Uhr in der Jahnhalle ihren Stadtmeister. Das Endspiel ist gegen 22.15 Uhr. Teilnehmer Dabei sind neun Mannschaften: in der Gruppe A Borussia, der FSC, der SC Hardt, der Polizei SV und Giesenkirchen sowie in der Gruppe B der 1. FC, Odenkirchen, Rheydt 08 und die SF Neuwerk.

Begonnen hatte die Zwischenrunde für Venn indes auch mit einer Niederlage – gegen den 1. FC. Mit einem Dreierpack und einer Vorlage führte der A-Jugendliche Peer Winkens den Landesligisten zu einem ungefährten 4:1-Auftaktsieg. Und da diesem Erfolg ein glattes 5:0 gegen die Red Stars folgte, hatten sich die Westender frühzeitig eine gute Ausgangslage für den Gruppensieg verschafft. Denn der FC verzeichnete nach zwei Durchgängen als einziges Team zwei Siege, vier Mannschaften folgten mit je einem Dreier.

Überraschend war dabei der 2:1-Sieg Germania Geistenbecks gegen die DJK/VfL Giesenkirchen. In einem Spiel mit vielen Torchancen ging der Landesligist zunächst in Führung. Doch Geistenbeck blieb im Spiel. Und 20 Sekunden vor Schluss war es Kevin Weckop, der sich um seinen Gegenspieler drehte und mit links zum Sieg des B-Ligisten einschoss – es sollte der einzige Erfolg Geistenbecks bleiben.

Giesenkirchen zeigte sich indes zunächst schnell von der ärgerlichen Niederlage erholt. Gegen die Red Stars gelang dem Team von Trainer Volker Hansen ein 5:2 – womit der unterlegene A-Ligist mit der zweiten klaren Niederlage gegen ein Landesliga-Team schon fast aus dem Rennen um ein Endrunden-Ticket war. Dagegen mischte Venn, das bereits in der starken Vorrundengruppe mit Mennrath und Odenkirchen auf sich aufmerksam gemacht hatte, nach einem späten 1:0 gegen Geistenbeck noch kräftig mit. Und da sich der FC weiter keine Blöße gab, zunächst den SV Schelsen 1:0 und später Geistenbeck 6:0 besiegte, schien sich nun ein Zweikampf um den zweiten Platz zwischen Giesenkirchen und Venn herauszukristallisieren.

Im direkten Aufeinandertreffen war es Christian Schrödter, der die Rot-Weißen aus spitzem Winkel in Führung brachte. Nach Kai Patrick Reinhards 2:0 kam Giesenkirchen zwar in Überzahl zum Anschlusstor. Doch Reinhard traf kurz vor dem Ende noch ein zweites Mal nach schönem Doppelpass und sprang sogleich einigen Venner Anhängern in die Arme. Giesenkirchen musste nun im Duell der Landesligisten den FC schlagen, der zu diesem Zeitpunkt bereits als Endrundenteilnehmer feststand. Und es sah zunächst so aus, als ob das auch gelingen sollte, 3:0 führte die DJK bereits. Doch der FC gab sich nicht geschlagen, und Vincent Boldt gelang mit einem kleinen Kabinettstückchen 15 Sekunden vor Schluss das 3:3. Eine Punkteteilung, die Venn in die Karten spielte. Und der B-Ligist ließ sich das Endrundenticket gegen die Red Stars, die sich nochmals gefangen und eine kleine Chance gewahrt hatten, auch nicht mehr aus den Händen reißen.