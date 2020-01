Analyse : Weiterentwicklung ohne sorgenvollen Blick auf die Tabelle

Starke Vorrunde mit Amern: Trainer Willi Kehrberg (Bildmitte). Foto: Heiko van der Velden

Fußball Die VSF Amern stehen nach der Hinserie der Landesliga im oberen Tabellendrittel und haben keinerlei Personalsorgen. Das bietet viele Möglichkeiten.

Von Heiko Van der Velden

Die Mannschaft der VSF Amern hat sich nach einem guten fünften Tabellenplatz auch in dieser Spielzeit im oberen Drittel des Klassements festgebissen und ist aktuell Tabellensechster. Das war so nicht zu erwarten. Trainer Willi Kehrberg stand mit seinem Team bei elf Zugängen vor einem großen Umbruch im Sommer.

Saisonverlauf Nachdem es zum Saisonstart noch etwas auf und ab ging, ließen die Amerer im goldenen Oktober gleich vier Siege folgen und waren nach dem 3:1-Heimerfolg gegen den Aufstiegsanwärter SC Kapellen-Erft zeitweise sogar Tabellendritter. Bei noch einem ausstehenden Nachholspiel kann nun frühzeitig die Saison 2020/21 in der Landesliga bereits geplant werden. Nach unten hat die Mannschaft genügend Abstand und darf durchaus auf den dritten Tabellenplatz schielen. Das nötige Potenzial ist definitiv vorhanden.

Das war gut Trotz der vielen Zugänge wuchs die Mannschaft schnell als Team in einem familiären Umfeld zusammen. Im Training erarbeiteten sich die Spieler von Trainer Willi Kehrberg viele Grundlagen für eine erfolgreiche erste Saisonhälfte und setzen dies anschließend in den Meisterschaftsspielen um. Ausfälle wurden schnell kompensiert, auch weil in Amern genügend Spieler auf mehreren Positionen eingesetzt werden können. „Das ist natürlich ein großer Vorteil“, bestätigt VSF-Coach Kehrberg. In der Defensive standen die Amerner in vielen Spielen sehr sicher und blieben so auch in fünf Saisonspielen ohne Gegentor.

Das war schlecht Obwohl die Mannschaft in Amern auf einem sehr guten Weg ist, fehlen weiterhin noch einige Automatismen. Im Spiel zeigen die Amerner zudem doch noch zu häufig Schwankungen und lassen sich so zu einigen immer wiederkehrenden Fehlern hinreißen. Dies gilt es im zweiten Saisonabschnitt abzustellen, in dem die Spieler vollkommen befreit aufspielen können.

Personalien Große Veränderungen wird es in der Winterpause nicht geben. Bereits im Oktober hatte sich Reo Sasaki in Richtung Japan verabschiedet. Aufgrund des Studiums muss auch Jeongwoo Choi eine Pause einlegen. Mit Yeon-Woong Jung, der zuletzt für Hilal-Maroc Bergheim in der Landesliga spielte, haben die Verantwortlichen aber bereits Ersatz gefunden. Weitere Neuzugänge sind nicht geplant. Mit einer guten zweiten Mannschaft in der Kreisliga A haben die Amerner genügend Spieler in der Hinterhand, die bei Bedarf zur Verfügung stehen. Zudem sind auch alle 19 Kader-Mitglieder fit. Verletzungssorgen bei einigen Spielern gibt es daher nicht.