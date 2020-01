Treibhausgase in Mönchengladbach : Klimaschutz-Experten beraten Unternehmen

Mönchengladbach Die IHK Mittlerer Niederrhein bietet Betrieben neue Unterstützung bei Fragen zu Klimaschutz und Umweltmanagement.

Es gab eine Zeit, in der die Wirtschaft in der Stadt der schlimmste Umweltsünder war. Vor 30 Jahren waren es die Unternehmen in Mönchengladbach, die die meisten Treibhausgase in die Atmosphäre gepumpt haben. Inzwischen sind nicht mehr die Betriebe, sondern die Einwohner selbst, die die meisten schädliche Gase verursachen, wie aus dem Klimaschutzbericht der Stadt hervorgeht. Die Betriebe in der Stadt waren 2016 für gut 690.000 Tonnen Kohlendioxid verantwortlich, das waren 53,9 Prozent weniger als noch 1990.