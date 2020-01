Im Christoffel-Haus : Gedenken an Opfer des Holocaust

Mönchengladbach Jutta Dick, Historikerin und Direktorin der Stiftung Moses Mendelssohn Akademie Halberstadt, überraschte mit einem persönlichen Erfahrungsbericht.

Der Verein „Gladbacher Haus der Erinnerung“ hat anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust zu einer Gedenkstunde in das Ernst-Christoffel-Haus der Evangelischen Kirchengemeinde Rheydt eingeladen. Im gut gefüllten Gemeindesaal begann Dirk Hespers zunächst mit dem Lied von Hannes Wader „Es ist an der Zeit“. Anschließend bot die Rednerin des Abends Überraschendes. Jutta Dick, Historikerin und Direktorin der Stiftung Moses Mendelssohn Akademie Halberstadt, vermied die klassische Gedenkrede. Vielmehr erstattete sie einen lebhaften, persönlichen Bericht über ihre Tätigkeit und das gesellschaftliche Klima in der Kreisstadt in Sachsen-Anhalt.