Berufswahl in Mönchengladbach : Berufsorientierung ganz praktisch

Simon Poos (vorne) und sein Vater Christoph Poos erklärten ihre Erfahrungen zur Berufswahl den Schülern am Stiftischen Humanistischen Gymnasium. . Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Wie findet man als Schüler den richtigen Beruf? Vater und Sohn, Christoph und Simon Poos, erklärten Oberstufenschüler am Huma-Gymnasium, worauf es bei der Berufswahl ankommt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Rietdorf

Wenn Vater und Sohn aus ihrem Berufsleben berichten, treffen sich die Erfahrungen von zwei Generationen. Wenn der eine bei einem Start-up-Unternehmen arbeitet und der andere Personalchef beim Lokalmatador und mittelständischen Weltmarktführer Trützschler ist, erweitert sich das Spektrum dessen, was im Beruf erlebt und erfahren wurde, nochmals beträchtlich. Es ist also eine gute Wahl, Christoph und Simon Poos auf dem Podium in der Aula des Stiftischen Humanistischen Gymnasiums (Huma) aus ihrem Berufsleben berichten zu lassen, um den Oberstufenschülern die Qual der Berufswahl zu erleichtern. Und das umso mehr, als mit Simon Poos ein ehemaliger Schüler ans Huma zurückkehrt.

Gefühlt haben Schüler heute mehr Schwierigkeiten denn je, sich für einen Beruf zu entscheiden. Riesig ist die Auswahl, schwer greifbar sind die Vor- und Nachteile eines Berufs, vage erkennbar die zukünftigen Entwicklungen. Umso wichtiger deshalb der einmütige Aufruf von Poos junior und senior, Mut zum Versuch zu haben und selbstbewusst die vielen Chancen zu sehen, die die Entwicklung bietet.

Info Wo es Beratung und Tipps zur Berufswahl gibt Die Agentur für Arbeit bietet auf ihrer Webseite Tipps für die Ausbildungsplatz oder Studienplatz Suche: www.arbeitsagentur.de Andere Entscheidungshilfen: www.nach-dem-Abitur.de www.studienwahl.de www.ausbildung.de

Simon Poos hat vor elf Jahren selbst am Huma das Abitur gemacht. „Ich war kein sehr guter Schüler“, sagt er. Die Idee, Sportlehrer zu werden, ließ sich nicht umsetzen, also trat Plan B in Kraft und er machte an der Hochschule Rhein-Waal seinen Bachelor Environment and Energy, auf den er einen wirtschaftswissenschaftlichen Master in Freiberg aufsetzt. Heute ist er Sales Manager bei GridX, einem Start-up-Unternehmen, das digitale Geschäftsmodelle im Energiesektor anbietet. Er rät den Schülern dazu, Jobmessen zu besuchen, Praktika zu machen und Schnuppervorlesungen zu hören.

Wichtiger als die fachlichen Inhalte seien die in der Schule vermittelten Werte und Verhaltensweisen, meint er und zählt auf: „Durchhaltevermögen, Teamfähigkeit, Lernen lernen, Aufgaben akzeptieren.“ Ist das Studium erfolgreich absolviert, steht die Jobsuche an. „Die Energiebranche boomt, und die Anforderungen an die Bewerber waren auch bei mir hoch“, sagt er. Deshalb muss man Absagen sportlich nehmen, Bewerbungsgespräche aber gut vorbereiten. „Man kann für ein zweites Gespräch auch eine Aufgabe gestellt bekommen“, sagt er. Eine Marktanalyse zu erstellen und Zielgruppen zu identifizieren zum Beispiel. Ihm gelang der Berufseinstieg schließlich, und er lernte: „Fehler machen gehört dazu.“

Auch sein Vater Christoph Poos berichtet von seiner eigenen Laufbahn, die ihn schließlich zum Mönchengladbacher Textilmaschinenbauer Trützschler geführt hat. Er sieht für die Schüler viel Grund zu Optimismus. „Sie sind privilegiert. Sie erhalten eine Eins-A-Ausbildung und nehmen einen Rucksack voller Fähigkeiten mit.“ Zu den wichtigen Kompetenzen zählt auch er die sozialen: „Toleranz, Teamfähigkeit, Gerechtigkeitsgefühl, aber auch Höflichkeit, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit.“ Die fachlichen Fähigkeiten seien die Grundvoraussetzungen, die sozialen Kompetenzen die entscheidenden. Dazu kommen Lernbereitschaft, Veränderungsbereitschaft und digitale Kompetenz. Die Welt verändere sich rasend schnell. „Im Jahr 2050 sind gegenüber 2005 99 Prozent des Wissens neu.“ Das sei die Chance für die Jungen, zumal die Babyboomer-Generation ab 2026 verstärkt in Rente geht und der Nachwuchs dringend gesucht werden werde.