Albertuszentrum : Tomograph schwebt ins Ärztehaus - Straßensperrung Mittwoch und Donnerstag

Das Albertuszentrum erhält ein neues Gerät. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Ab Mittwochabend wird die Steinmetzstraße für den Verkehr gesperrt. Dann wird ein Autokran das Gerät über das Dach des Albertuszentrums hieven.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Hintzen

Ab Mittwoch 20 Uhr macht ein 8,5-Tonner die Steinmetzstraße zwischen Albertusstraße und Bismarckstraße für den Verkehr unpassierbar. Der 8,5 Tonner wird sich durch die Luft bewegen. Denn es handelt sich nicht um einen Lkw, sondern einen Magnetresonanztomographen, kurz MRT. Das Großgerät wird mittels eines Krans über das Dach des Albertuszentrums an der Steinmetzstraße gehievt und von der Rückseite des Gebäudes in das Ärztezentrum geschafft.

Die Sperrung der Steinmetzstraße wird laut Stadt bis voraussichtlich Donnerstag 18 Uhr dauern. Die Parkhäuser an der Viersener Straße und Steinmetzstraße sind in dieser Zeit nur aus nördlicher Richtung über die Viersener- und Aachener Straße erreichbar. Busse verkehren an beiden Tagen über die Hindenburgstraße. „Ersatzhaltestellen in Richtung Hauptbahnhof werden auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Haltestellen aufgebaut“, kündigte die Stadtverwaltung an.

Das neue Gerät wird ein altes ersetzen. Es liefere Bilder in viel höherer Auflösung doppelt so schnell wie ältere Geräte, sagt Joseph Heussen, Orthopäde und Geschäftsführer des Albertuszentrums. Zudem arbeite es viel leiser. Die Röhre sei breiter und heller, was die Untersuchung für die Patienten angenehmer mache. Das Gerät kostet nach Angaben Heussens „einen siebenstelligen Betrag“ und soll nicht nur von den Ärzten im Albertuszentrum und den Radiologen der Radnet Care Radiologie am Bethesda genutzt werden. Auch niedergelassene Ärzte könnten Patienten für eine MRT-Untersuchung schicken.

Der Aufwand ist erheblich, aber immerhin handelt es sich laut Heussen um ein Gerät der jüngsten Generation. Und davon gebe es in Deutschland vielleicht nur acht oder neun, viele davon an Unikliniken. Größere Abbrucharbeiten sind nicht vonnöten, das Gerät ins Gebäude zu schaffen. Die Fassade an der Rückseite des Zentrums sei so angelegt, dass man sie öffnen könne, sagt Heussen.