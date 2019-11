Große Konjunktursorgen für 2020 : IHK-Umfrage: Optimismus der Betriebe nimmt ab

Jürgen Steinmetz, ist Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Regelmäßig befragt die Industrie- und Handelskammer ihr angeschlossene Unternehmen nach deren Stimmungs- und Geschäftslage.

Die regionale Wirtschaft beurteilt ihre Geschäftslage deutlich zurückhaltender als noch vor einem Jahr, bleibt aber verhalten optimistisch. Das geht aus der Konjunkturumfrage hervor, die Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, gemeinsam mit seinem Kollegen der IHK Düsseldorf präsentiert hat. Zwar erreiche der Geschäftslageindikator, also die Differenz von Positiv- und Negativ-Meldungen, mit 19 Punkten den niedrigsten Wert seit sechs Jahren. „Trotzdem überwiegen Unternehmen, die von einer positiven Geschäftslage berichten, gegenüber denjenigen, die ihre Geschäfte als schlecht bezeichnen. Dies gilt auch für die Unternehmen in Mönchengladbach“, so Steinmetz. Knapp 850 Betriebe im Bereich der beiden IHKs hatten sich im September daran beteiligt.

„Für das kommende Jahr sind die Konjunktursorgen groß“, sagt Steinmetz. „Wir gehen nur noch von einer Stagnation der regionalen Wirtschaft aus – allerdings auf einem sehr hohen Niveau.“ Denn die optimistischen Betriebe übertreffen die Pessimisten nur noch um knapp drei Prozentpunkte. Zurückhaltender hatten sich die Unternehmen zuletzt nur in den Krisenjahren 2008/09 geäußert. Auch in Mönchengladbach sind die Unternehmen verhalten optimistisch. Das zeigt sich daran, dass der Geschäftslageindex in der Stadt in den vergangenen zwölf Monaten von 32 auf 15 Punkte gesunken ist.

Ursache der gebremsten Konjunktur ist die eher maue Entwicklung vieler Industriebetriebe, die über rückläufige Aufträge sowohl ihrer in- als auch ausländischen Kunden berichten. Dies strahlt negativ auf industrienahe Dienstleister aus sowie auf produktionsnahe Großhändler und Logistiker. „Demgegenüber befinden sich konsumnahe Dienstleister und der Einzelhandel weiter in einer guten Lage. Und die Bauwirtschaft boomt anhaltend“, sagt Steinmetz und beschreibt damit die Unterschiede zwischen den stärker international und den eher national beziehungsweise regional agierenden Branchen.

Dies sei ein Abschwung, „aber noch lange keine Krise“. So sei die partielle Überauslastung der industriellen Anlagen und Maschinen zwar reduziert worden. Von Leerlauf könne aber auch keine Rede sein. Beschäftigung und Einkommen erreichten immer noch weitere Höchststände. Erfreut ist Steinmetz darüber, wie robust sich bislang die Konjunktur der eher lokal und national agierenden Betriebe zeige. Bei ihnen gehe der Aufschwung weiter. Auch der regionale Arbeitsmarkt sei widerstandsfähig und sorge für sichere Einkommen und Konsumnachfrage. Der Fachkräftemangel bleibe zwar ein Problem für viele Betriebe, werde aber nicht mehr als so gravierend wahrgenommen wie in vergangenen Jahren.

(dr)