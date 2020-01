Tipps der Polizei : Diese Tricks sollten Senioren kennen

Mönchengladbach Die jüngsten Fälle liegen nur wenige Tage zurück: Eine 90-Jährige wird in ihrer Wohnung überfallen, eine 92-Jährige von Betrügern bestohlen. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Mit welchen Maschen verschaffen sich die Täter Zugang zu den Wohnungen älterer Menschen? „Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich als Handwerker oder Amtsperson aus“, sagt Röthgens. Trickbetrüger seien schauspielerisch begabt und verstünden es sehr gut, anderen Menschen etwas vorzuspiegeln. Gängig ist der Enkeltrick, bei dem sich Täter am Telefon als ein enge Verwandte ausgeben, die dringend Geld brauchen. Eine Frau ergaunerte im Januar 2019 mit dieser Masche 25.000 Euro von einem älteren Gladbacher Ehepaar. Sie hatte am Telefon gesagt, sie sei die Schwiegertochter. Das Geld holte ein Bote ab. Beim Glas-Wasser-Trick täuschen die Betrüger vor, ihnen gehe es schlecht. Beim Zettel-Trick berichten die Täter, sie wollten der Nachbarin eine Nachricht hinterlassen. All dies sind nur Vorwände, um eingelassen zu werden. Auch falsche Wasserwerker, falsche Polizisten und falsche Pflegedienst-Mitarbeiter waren schon im Stadtgebiet unterwegs.