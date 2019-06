Kriminalität : Schon wieder: Falsche Polizisten rufen Senioren an

Hilden Mehr als 20 neue Fälle, vor allem in Hilden und Ratingen. Die Täter sind dabei jedoch nicht erfolgreich.

Aus aktuellem Anlass warnt die Kreispolizeibehörde Mettmann noch einmal ausdrücklich vor den Anrufen so genannter falscher Polizeibeamter. Am Mittwoch, 12. Juni, haben die Beamten in Hilden und Ratingen mehr als 20 Anrufe von Trickbetrügern registriert. Die Täter haben sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben und es auf Wertgegenstände und das Bargeld von Senioren abgesehen.