Wese: Falsche Polizisten rufen bei Senioren an

Wesel Die Polizei gibt Tipps, wie man sich am Telefon verhalten sollte, wenn man Anrufe von Unbekannten erhält, die sich als Mitarbeiter einer Behörde ausgeben. Meist handelt es sich bei den Anrufern um Trickbetrüger.

In insgesamt 16 Fällen haben am Dienstag „falsche Polizisten“ versucht, an Geld, Schmuck oder persönliche Daten von älteren Menschen zu kommen. Das hat gestern die Polizei in Wesel mitgeteilt. Die gute Nachricht: In keinem Fall sind die bislang unbekannten Täter ans Ziel gekommen.