Awo Gruiten : Urlaub im schönen Weserbergland

Bay Pyrmont, Hameln, Hannover – die Awo Gruiten hat das Weserbergland besucht.

40 Mitglieder der Awo Gruiten verbrachten unter der Leitung von Marita Bruns und Gudrun Nitsche-Überschär neun Urlaubstage in Rinteln im Weserbergland. Auf der Hinfahrt zum Urlaubsort wurde ein Zwischenhalt in Bad Salzufflen eingelegt. Am Urlaubsort angekommen, wurde die Gruppe in dem familiengeführten Hotel begrüßt.