Vorfälle in Düsseldorf : Anrufe falscher Polizisten häufen sich am Freitag

Anrufe falscher Polizisten häufen sich am Freitag

Vorfälle in Düsseldorf

Die Betrüger rufen häufig bei älteren Menschen an. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Die Polizei Düsseldorf warnt aktuell vor Anrufen falscher Polizisten im Stadtgebiet. Allein seit Freitagmittag seien mindestens 20 solcher Betrugsversuche bekannt geworden.

So gehen die Täter vor: Sie erzählen am Telefon, dass beispielsweise in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Angst wird geschürt, da man vorgibt, dass die Angerufenen die nächsten Opfer sein könnten. Die Täter fragen gezielt nach den Vermögensverhältnissen und nach den Aufbewahrungsorten von Schmuck, Geld und anderen Wertgegenständen.