Wilhelm-Busch-Schule : Sport, Spaß und Spannung

Hilden Die Kinder der Wilhelm-Busch-Schule haben beim Sportfest ihr bestes gegeben – und sehr viel Spaß gehabt.

Ich kann viel weiter springen als im vorigen Jahr!“, „Ich bin jetzt eine der Schnellsten in unserer Klasse!“ oder „Mir hat das Sportfest ganz viel Spaß gemacht“. Besser kann man die Stimmung an diesem Freitagvormittag auf der Bezirkssportanlage am Bandsbusch wohl nicht beschreiben. Fast 250 Grundschulkinder aus der Wilhelm-Busch-Schule im Hildener Süden, alle Lehrkräfte, Erzieher und auch zahlreiche Helfer-Eltern machten das jährliche Sportfest der Schule am Freitag, den 7. Juni, zu einem wirklichen Highlight – und die Sonne lachte dazu vom Himmel.