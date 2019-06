Hilden : 81-Jährige muss Führerschein nach Unfällen abgeben

Hilden Nach einem Auffahrunfall auf der Hofstraße beschlagnahmte die Polizei am Mittwochnachmittag den Führerschein einer 81-jährigen Frau. Die Seniorin war mit ihrem BMW auf den Wagen einer 61-jährigen Erkratherin aufgefahren, die an der Ampel auf Grünlicht zum Linksabbiegen auf die Klotzstraße wartete.

Die Erkratherin wurde leicht verletzt und musste vom Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der BMW wurde durch die Kollision so massiv beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste; die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten im Heckbereich des BMW frische Unfallschäden und leiteten weitere Ermittlungen ein. In Nähe der Wohnanschrift der 81-Jährigen Seniorin fanden die Beamten schließlich Beschädigungen an der Mauer einer Grundstückseinfahrt fest, die mit den Unfallspuren bzw. Beschädigungen am BMW übereinstimmten. Eine Regulierung des Schadens hatte die Frau nicht veranlasst. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde daraufhin die Fahrlizenz eingezogen.