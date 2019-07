Neuer Fall in Düsseldorf : Falsche Polizisten prellen Rentner

Düsseldorf Per Telefon wurde ein Senior aufgefordert, seine Wertsachen in Sicherheit zu bringen. Und vergrub seine Münzsammlung im Garten.

Mehrere angebliche Polizisten riefen am Donnerstag bei dem Rentner an, behauptete, Kriminelle wollten seine Wohnung ausrauben. Deshalb sollte er seine Wertsachen in Sicherheit bringen – in den Garten, den die Polizei bereits observiere.