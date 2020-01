Hardter Gespräche : Bürger fordern Zebrastreifen an Grundschule

Bürger fordern Zebrastreifen an Grundschule

Mönchengladbach Bei den Hardter Gesprächen machten rund 40 Anwohner bei Politik und Polizei auf Missstände und Problemfälle aufmerksam.

Herbert Pauls, Bezirksvorsteher des Stadtbezirks Mönchengladbach-Nord hatte zu den „Hardter Gesprächen“ eingeladen und gut 40 interessierte Bürger, Leiterinnen und Mitarbeiter von Kindertagesstätten, Vertreter der Parteien, Kirchen, Vereine und Institutionen aus Hardt waren in das Pfarrheim St. Nikolaus gekommen, um Fragen zu stellen, zuzuhören, Missstände anzumahnen, aber auch positive Entwicklungen zu loben.

Das Thema „Verwaltungsstelle“ liegt vielen Hardtern besonders auf dem Herzen. Klever stellte klar, dass die Verwaltungsstelle streng genommen keine mehr ist, sondern nur noch ein Verwaltungsgebäude. Der Wunsch war einhellig: eine wohnortnahe Servicestelle müsse eingerichtet werden, nicht zuletzt für Menschen, die weniger mobil sind. Doch wird das nach Aussage der politischen Vertreter auf sich warten lassen müssen. Eng mit diesem Thema verbunden ist die Verlegung des Allgemeinen Sozialen Dienstes ASD, dessen Büro nach Rheindahlen verlegt wird. Dies führe dazu, dass es vielen Familien sehr erschwert werde, den Dienst in Anspruch zu nehmen. Spontan boten Vertreterinnen der Kindertagesstätten an, Räume temporär für die Beratung durch den ASD zur Verfügung zu stellen, was Herbert Pauls für eine gute Lösung hielt. Auch Pfarrer Kuban konnte sich vorstellen, Gemeinderäume für die Arbeit des ASD bereit zu stellen.