Seniorensicherheit : Falsche Polizisten immer seltener erfolgreich

Die kreisweite Aktion der Polizei zum Thema Seniorensicherheit geht in Gruiten zu Ende. Landrat Hendele spricht von einem Erfolg.

Polizistin Stefanie Lösing informiert am Samstag am Info-Mobil der Polizei in Gruiten Passanten über Betrüger, die sich am Telefon als falsche Polizisten ausgeben: „Die arbeiten mit Tricks. Am besten sofort den Hörer auflegen, wenn sich jemand als Polizist ausgibt und nach Wertsachen fragt“, erklärt sie Petra Klostereit aus Mettmann. Klostereit habe schon mal von falschen Handwerkern gehört, vor betrügerischen Anrufen schütze sie sich mit einer Handy-App: „Ich blockiere mit der App Anrufe und habe so meist kein Problem mit Trickbetrügern“, so Klostereit.