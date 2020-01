Berufsschulen im Fokus : IHK lässt Berufsschüler und Betriebe befragen

Mönchengladbach In der IHK-Region Mittlerer Niederrhein gibt es 16 Berufsschulen, fünf davon in Mönchengladbach. Die Schüler gehen mit ihren Schulen deutlich strenger ins Gericht als die Betriebe.

Berufsschulen haben es in Konkurrenz zueinander und zu Hochschulen nicht leicht, schlagen sich aber ganz gut. So lautet das Fazit einer Studie, die von der IHK Mittlerer Niederrhein in Auftrag gegeben wurde. Verbesserungsbedarf besteht vor allem bei der Digitalisierung und der Praxisnähe des Unterrichts. Befragt wurden 1227 Azubis und 240 ausbildende Betriebe. In der Region mit insgesamt 16 Berufsschulen hat Mönchengladbach mit fünf die meisten, gefolgt von Krefeld und Neuss mit jeweils vier.