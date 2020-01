Studierende ermitteln Gemeinwohl-Bilanz : Studenten ziehen Bilanz beim Volksverein

Mönchengladbach Ist ein gemeinnütziger Verein automatisch perfekt und das in jedem Bereich? Eine Gruppe Studierender der Hochschule ist der Frage nachgegangen und hat den Volksverein überprüft, auf Basis von objektiven Kriterien.

Als gemeinnütziges Unternehmen ist der Volksverein in Mönchengladbach bereits eine feste Größe. „Wir erzählen gern, was wir machen“, resümiert Geschäftsführer Matthias Merbecks. „Aber sind auch unsere wirtschaftlichen Tätigkeiten gemeinnützig?“, fragt er. Die Tatsache, dass die Gemeinnützigkeit in den Grundsätzen des Volksvereins verankert sei, mache einen Vergleich mit anderen Unternehmen schwierig. Eine objektive Beurteilung anhand eines bewährten Maßstabes fehlte bislang.

Dieser Aufgabe widmeten sich drei Monate lang die Studierenden von Markus Profijt, Lehrbeauftragter für Wirtschaftsethik am Fachbereich für Wirtschaftswissenschaften in Mönchengladbach. Grundlage für ihre Arbeit sind die Vorgaben der „International Federation for the Economy for the Common Good“, mit Sitz in Hamburg. Dieser Verein hat einen umfangreichen und frei im Internet verfügbaren Kriterienkatalog erarbeitet, mit dem die Auswirkungen eines Unternehmens auf das Gemeinwohl eingeschätzt und mit Punkten bewertet werden kann.