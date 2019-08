Wirtschaft am Niederrhein : IHK-Azubis lernen den Niederrhein kennen

Niederrhein Zu Beginn des neuen Lehrjahres ermöglicht die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer fünf Nachwuchskräften den Start ins Berufsleben: Nadia Abou Jib, Serhat Erkis, Timo Haas, Angelika Widuch und Ezgi Yelken erlernen jetzt den Beruf der Kaufleute für Büromanagement.

Damit bildet die Niederrheinische IHK aktuell elf junge Menschen aus und reagiert so auch auf den steigenden Fachkräftebedarf in der Wirtschaft. Bei der Organisation der beruflichen Ausbildung steht die Niederrheinische IHK den Unternehmen der Region unterstützend zur Seite. Aber auch sie selbst ist Ausbildungsstätte für junge Leute.

Die Ausbildungsinhalte bei der Industrie- und Handleskammer Niederrhein sind breit gefächert. In der Hauptgeschäftsstelle in Duisburg lernen die Auszubildenden die verschiedenen Geschäftsbereiche kennen. Auch eine Außenstation in den Zweigstellen am Niederrhein in Wesel und Kleve steht auf dem Ausbildungsprogramm eines jeden Einsteigers.