Beschlossen, aber nicht umgesetzt : Hardterbroicher warten seit Jahren auf Verkehrsberuhigung

Mönchengladbach Auf der Stiegerfeldstraße sollen Poller und Aufpflasterungen den Autoverkehr verlangsamen. Das ist seit 2017 beschlossen, aber noch immer nicht umgesetzt.

Die nach Plänen der Stadt in der Bezirksvertretung verabschiedete Lösung sah vor: An zwei Stellen sollen Poller den Fahrweg so verengen, dass Autos abbremsen müssen. Bei Bedarf sollen die Bereiche durch Pflasterung kenntlich gemacht werden. Außerdem soll der „überbreite“ Einmündungsbereich von Teupesstraße und Stiegerfeldstraße umgestaltet werden. Kosten: etwa 70.000 Euro.

Doch es wurde kompliziert. Zum einen, weil einer der vorgesehenen Engpässe nahe der Einmündung in die Grevenbroicher Straße liegt und diese wiederum so nahe der Einmündung Teupesstraße, dass alle eine Kreuzung mit der Moselstraße und Dohler Straße bilden. Zum anderen, weil die Verwaltung bemerkte: Es gibt eine „Überschneidung“ mit einem 2016 beschlossenen ÖPNV-Linienkonzept. Um das umzusetzen, mussten an der Grevenbroicher Straße nahe der Einmündung Stiegerfeldstraße Haltestellen für die Buslinie 008 her. Die Pläne dafür seien in die Gesamtplanung integriert worden, sagt die Stadt, um alles in einer Baumaßnahme umsetzen zu können. Und: „In diese Zeit fällt auch die Aufstellung des Lärmaktionsplans und Nahmobilitätsplans. Dadurch wurde außerdem ein Bedarf für eine sichere Radquerung der Grevenbroicher Straße festgestellt. Auch das musste in die Planungen aufgenommen werden.“