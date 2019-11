Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Azubis für Spitzenleistungen geehrt

Eine ganze Bühne voller VIPs: Die IHK Mittlerer Niederrhein ehrte die besten Auszubildenden, Ausbildungsbetriebe, Berufskollegs und Fortbildungsabsolventen. Foto: IHK Mittlerer Niederrhein

Rhein-Kreis Mit einer glanzvollen Feier zollt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein den 300 besten Auszubildenden dieses Jahres Respekt. Mit dabei war unter anderem Christian Greven aus der IHK-Region Neuss.

Nach seinem Fachabitur mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt hat sich Christian Greven auf die Suche nach einem passenden Beruf gemacht. Chemikant wäre eine Möglichkeit gewesen, aber er entdeckte den Bereich der Lebensmitteltechnik. „Die Kombination aus Technik und Naturwissenschaft finde ich spannend“, sagt der 22-Jährige. „Und die Zukunftsperspektive passt auch: Gegessen wird immer.“

Der Lebensmitteltechniker Christian Greven zählte zu den Auszubildenden, die jetzt geehrt wurden. Foto: Andreas Baum

Er macht die Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Die Entscheidung war richtig: Jetzt – drei Jahre später – steht Christian Greven auf der Bühne der Veranstaltungshalle „Kunstwerk“ in Mönchengladbach und wird als einer der Besten im Westen geehrt. Er gehört zu den 300 Auszubildenden des IHK-Kammerbezirks, die die Prüfung mit „Sehr gut“ bestanden haben. Beeindruckende 97 Prozent erreichte er bei der praktischen Prüfung.

Info Auszeichnungen für die Ausbildung Sonderpreise Das Neusser Berufskolleg für Wirtschaft und Informatik erhielt den Sonderpreis kaufmännische Ausbildung im Einzelhandel. Das Berufsbildungszentrum Dormagen bekam den Sonderpreis Erstausbildung. Prüfung Insgesamt wurden 5530 Auszubildende geprüft.

Gelernt hat er bei Dextro Energy in Krefeld, von der Anlagenwartung über das Labor bis zur Produktentwicklung hat er alles durchlaufen, was mit der großindustriellen Herstellung von Lebensmitteln zu tun hat. „Die Produktentwicklung fand ich am abwechslungsreichsten“, stellt er fest. An seine Ausbildung schließt er jetzt das Studium der Lebensmittelwissenschaften an. Die Reihenfolge stimmt für ihn. „Ich bringe jetzt ein ganz anderes Wissen und Praxiserfahrung mit“, sagt er.

Die IHK Mittlerer Niederrhein ehrte in der Feierstunde die besten Auszubildenden, deren Ausbildungsbetriebe sowie die Absolventen von Fortbildungsprüfungen. „Die IHK hat in diesem Jahr 5530 Auszubildende geprüft“, erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Das duale System der Berufsausbildung und die Weiterbildung tragen wesentlich zum Erfolg der regionalen Wirtschaft bei.“ IHK-Präsident Elmar te Neues hob die Leistungsbereitschaft der Absolventen hervor. „Leidenschaft und Motivation sind der Schlüssel zum Erfolg“, stellte er fest. „Das sehen wir an den vielen erfolgreichen Menschen heute Abend. Die Unternehmen haben erkannt, dass es für den Fachkräftemangel nur eine Lösung gibt: ausbilden!“

Seit Jahren bemüht sich die IHK um eine Stärkung der dualen Ausbildung, was zu einer Stabilisierung der Zahl der neu eingetragenen Ausbildungsverträge geführt hat. Dennoch sucht die Wirtschaft am Niederrhein nach wie vor Auszubildende. Die Zahl der bei der IHK neu eingetragenen Ausbildungsverträge lag zum Stichtag 30. September mit insgesamt 4393 Verträgen leicht unter dem Vorjahresniveau. Dabei ist die Lage in den Teilregionen des IHK-Bezirks unterschiedlich. „In Krefeld konnte wir Zuwächse verzeichnen, in Mönchengladbach, dem Rhein-Kreis Neuss und im Kreis Viersen leichte Rückgänge“, sagt Steinmetz.