Fußball : Marcel Ndjeng – weit mehr als ein Ziehsohn Jos Luhukays

Fußball Der ehemalige Borussen-Profi war bei der zwölften Auflage des Fußball-Talks beim SV Lürrip zu Gast und erzählte von seiner ereignisreichen Karriere.

Doch Marcel Ndjeng Biyouha, wie er eigentlich korrekt heißt – sein Name ist ein kleiner Ort in Kamerun –, hat nicht nur bei der Borussia Spuren hinterlassen. Als Sohn eines Kameruners und einer Deutschen wurde er in Bonn geboren, wo er auch zusammen mit seinem knapp zwei Jahre älteren Bruder Dominique das Fußballspiel von klein auf lernte. Während es sein Bruder „nur“ bis in die Zweite Bundesliga schaffte, lief Marcel Ndjeng sogar fünfmal für die Nationalmannschaft Kameruns auf.