Kampagne zur Nachwuchsgewinnung : Heldinnen und Helden gesucht

Mönchengladbach In den kommenden acht Jahren müssen bei der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach 60 Stellen neu besetzt werden. Um genügend Fachkräfte zu gewinnen, startet nun eine Imagekampagne für den Retter-Beruf. Und die ist wirklich self-made. Sogar der Hund eines Wehrmanns hat mitgemacht.

Weil in vielen Kommunen Retter und Brandbekämpfer gesucht werden, startet die Mönchengladbacher Feuerwehr jetzt eine Kampagne zur Nachwuchsgewinnung. Und die ist echt „self-made“. Während in Hamburg der Feuerwehr für die Nachwuchswerbung eine dicke Summe zur Verfügung gestellt wurde, hatten die Mönchengladbacher nur ein geringes Budget. Das reichte nicht aus, um Models für die Plakate zu casten. Macht aber nichts. Die Mönchengladbacher Feuerwehrfrauen und -männer sind selbst fotogen. Und die Familienmitglieder auch.

Sogar Lotte, der Hund von Feuerwehrmann Frank Nießen, machte sich gut als „Hot Dog“. Der Aussiedoodle, also eine Mischung von Australian Shepherd mit einem Pudel, war beim Fotoshooting von Timo Smets mit Feuer und Flamme dabei. Kein Wunder, dem Tier wurde kein Haar gekrümmt, Herrchen stand immer in der Nähe, und es gab Leckerli. Auch die Kinder der Feuerwehrleute fanden die Aktion cool. Sie hätten es spannend gefunden zwischen all den vielen Feuerwehrautos, sagt Hauptbrandmeisterin Monika Skorjanz, deren Tochter ebenfalls dabei war. Für Monika Skorjanz und für Anja Wulf, ebenfalls Hauptbrandmeisterin, ist Feuerwehrfrau ein echter Traumberuf. Für Florian Meliß (25) kam ebenfalls nichts anderes in Frage, als wie sein Vater zur Feuerwehr zu gehen. Meliß wählte noch den klassischen Werdegang. Nach einer Lehre als Schreiner startete er mit der Brandmeisterausbildung.