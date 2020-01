Leichathletik : Sieben gewinnt Niederrhein-Waldlauf-Cup

Leichtathletik Der Läufer des OSC Waldniel hatte zunächst gar nicht beim 28. Hinsbecker Waldlauf starten wollen. Letztlich entschied er die Konkurrenz jedoch klar für sich – was ihm noch einen weiteren Titel bescherte.

Sieger Philip Sieben war derweil sehr glücklich über seinen Sieg, weil er damit auch im Gesamtklassement des 5. Niederrhein-Waldlauf-Cups als Sieger beider Langläufe in Viersen und Hinsbeck triumphierte. in der laufenden Saison hat Sieben noch sehr viel vor: „Ich will über zehn Kilometer die 34 Minuten knacken und die 5000 Meter in 16 Minuten laufen.“