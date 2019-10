Weltumseglerin in Mönchengladbach : Laura Dekker – mit 14 Jahren um die Welt

Laura Dekker umsegelte mit 14 Jahren die Welt. Im Januar ist zu Gast beim Initiativkreis. Foto: Initiativkreis MG/Laura Dekker

Mönchengladbach Auf Einladung des Initiativkreises spricht die Niederländerin in der Reihe „Pioniere der Welt“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die jüngste Solo-Weltumseglerin spricht am 15. Januar 2020, 20 Uhr, auf Einladung des Initiativkreises in der Reihe „Pioniere der Welt“ in der Kaiser-Friedrich-Halle. Laura Dekker war gerade 14 Jahre alt, als sie zu einem Abenteuer aufbrach, das sich kaum ein Erwachsener zutraut: die Welt zu umsegeln. Ganz allein. 50.000 Kilometer auf einem Boot. Über den Atlantik, den Pazifischen und den Indischen Ozean. Mehr als ein Jahr lang. Ähnlich viel Kraft wie auf See hatte die Niederländerin vorher an Land gebraucht, um die Erwachsenen-Welt von ihrem Abenteuer zu überzeugen. Die Gerichte verboten ihr, schon mit 13 loszusegeln, entzogen ihren Eltern zeitweilig das Sorgerecht. Aus Sorge, in einem Heim zu landen, türmte die 13-Jährige in die Karibik und wurde von der Polizei zurück in die Niederlande begleitet.

Geboren wurde Laura Dekker auf einem Boot in Neuseeland. Sie ist auf dem Wasser groß geworden. Ihr Spitzname als Kind war „Guppy“, weil sie nie aus dem Wasser herauskam. Mit sechs war Laura Teilnehmerin bei den ersten Regatten. Mit elf segelte sie alleine in den Niederlanden. Inzwischen ist Laura Dekker 24 und hat nur ein einziges ihrer Lebensjahre in einem Haus an Land verbracht. „Für ein normales Leben bin ich nicht gemacht. In einem Haus fühle ich mich wie in einem Gefängnis“, sagt sie. Mit ihrem deutschen Mann und ihrem Baby lebt sie auf einem Boot in den Niederlanden.

Gefehlt habe ihr nichts. „Ein kaltes Getränk, ein gutes Essen, eine warme Dusche, das vermisst man eine Woche lang, dann gewöhnt man sich daran.“ Auch an die gefährlichen Situationen. Schwere Stürme setzen dem Boot zu. Ein zerstörtes Steuerrad oder ein kaputter Windfang: Dekker hat alles selbst repariert. In drei Jahren will sie die Welt ein weiteres Mal umsegeln. Diesmal nicht allein, sondern mit einer Gruppe von Jugendlichen. Teamwork, Respekt, Selbstvertrauen und ein Bewusstsein für die Folgen von Umweltverschmutzung und Klimawandel will sie den Jugendlichen vermitteln. Dafür will sie eine 24 Meter lange Yacht bauen lassen, die Platz für zwölf Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren bietet. Gerade sammelt sie Geld für ihr Projekt.

Karten gibt es auf adticket.de und unter 0180 6050400.

(RP)