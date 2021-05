Mobilität in Mönchengladbach : Radfahrer gedenken der Opfer von tödlichen Unfällen

Mönchengladbach 40 Radfahrer begaben sich auf Bitten des ADFC zu den weißen Fahrrädern in der Stadt, die als Symbol an Unfälle mit tödlich verunglückten Radfahrern erinnern.

„Denkt an alle, die Schaden genommen haben. Hinter jedem Unfallopfer steht ein Mensch, der eine Familie hatte“, appellierte Stephan Terhorst am vor den Teilnehmern des „Ride of Silence“. Im Hinblick auf die vor ihnen liegenden 26 Kilometer Fahrstrecke zu den weißen Geisterfahrrädern, die exemplarisch für die Radfahrer stehen, die bei einem Unfall ums Leben gekommen sind, bat der zweite Vorsitzende der Fahrradfahrer-Lobby ADFC darum, sich nicht zu unterhalten oder Musik spielen zu lassen.

Rund 40 Männer und Frauen auf Holland-, Sport- und Lastenrädern oder E-Bike waren der Einladung des ADFC Mönchengladbach gefolgt, sich der weltweit stattfindenden Aktion „Ride of Silence“ anzuschließen. Terhorst erinnerte eindringlich an die 375 Fahrradunfälle in Mönchengladbach im vergangenen Jahr, von denen 276 mit einer mehr oder weniger schweren Verletzung einhergingen. „Wir fordern mehr Sicherheit für Radfahrer im Stadtverkehr“, so Terhorst.