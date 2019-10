Brauchtum in Mönchengladbach : Apothekerin Zimmermann wird neue Burggräfin

Mönchengladbach Sie folgt auf Bürgermeisterin Petra Heinen-Dauber. Die KG Ruet-Wiss Okerke bastelt an der Frauenquote in der Riege der Burggrafen seit 1969.

Insider wussten es schon länger, die Öffentlichkeit dagegen hielt Helmut Deden, Präsident der Historischen Karnevalsgesellschaft von 1883 „Ruet-Wiss-Okerke“, etwas länger im Unklaren. Doch am Donnerstag informierte die Burggrafengesellschaft darüber, dass auch der 51. Burggraf der Neuzeit eine Burggräfin ist: Annette Zimmermann, Apothekerin, Vorsitzende des Gewerbekreises, Mitglied im Kirchenvorstand der Pfarre St. Michael, aktive Begleiterin beim „Okerke Veedelszoch“ und beim städtischen Veilchendienstagszug. Das überzeugte sowohl die bisherigen Burggrafen als auch den Vorstand davon, die in Odenkirchen stark verwurzelte Mutter von drei Töchtern als 51. Burggrafen vorzustellen. „Durch Dich wird die Frauenquote bei den Burggrafen deutlich erhöht und der Altersdurchschnitt gesenkt. Das ist für uns ein großer Erfolg“, sagte Präsident Deden.

Annette Zimmermann ist in der Reihe der neuzeitlichen Burggrafen (seit 1969) die 51. Person, die mit diesem Titel ausgezeichnet wird. Sie ist aber erst die vierte Frau in diesem Kreis. Ihre Vorgängerinnen sind Monika Bartsch (2005), Renate Zimmermanns (2013) und Petra Heinen-Dauber (2019). Die neue Adelige wird am 11. Januar in der Burggrafenhalle proklamiert und erhält dort den Burggrafenhut sowie auch das Zeremonialschwert als Insignien ihrer Auszeichnung.