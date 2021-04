Haltepunkte in Schiefbahn und Neersen : Städte und Kreis einigen sich auf Erklärung auch zur Regiobahn S28

Haltepunkte in Schiefbahn und Neersen

Willichs Bürgermeister Christian Pakusch an der bisherigen Endhaltestelle der S28 in Kaarst (Archivfoto). Foto: Stadt Willich

Willich Auch in Willich arbeitet man seit Langem auf eine Verlängerung der Regiobahn S28 von Kaarst bis Viersen hin. Denn es soll Haltepunkte in Schiefbahn und Neersen geben. Jetzt gab es eine Einigung.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Vereinbarung ist die Verlängerung der S28, auf die auch Politik und Verwaltung in Willich seit vielen Jahren hinarbeiten. Denn die S28 soll Haltepunkte in Schiefbahn und Neersen erhalten. Auch die Vereinbarkeit zwischen der S28 und dem Radschnellweg zwischen Krefeld, Willich und Mönchengladbach wird in der Vereinbarung festgeschrieben. Kostenpflichtiger Inhalt Darüber hatte es zuletzt Streit mit der Stadt Mönchengladbach gegeben.