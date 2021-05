Neue Tour durch Mönchengladbach : Mit dem Rad zu Zeugnissen der Textilgeschichte

Die Dampfmaschine des TextilTechnikums stammt von der Rheydter Firma Otto Recke 1901. Foto: Achim Kukulies

Mönchengladbach Das Team vom Museum Schloss Rheydt entwickelte eine Textilroute als Radpartie. Die Strecke führt zu Industriearealen, Arbeitersiedlungen, Parks und mehr. Navigation und Information gibt es per Faltplan und digital.

Rheydt Das Ensemble aus ehemaliger Schlossmühle und heutigem Museum ist unter Punkt 1 als Ausgangspunkt der Textilroute markiert. Schließlich schildert die stadtgeschichtliche Sammlung an diesem Ort Mönchengladbachs Bedeutung als Textilstadt, einst als „rheinisches Manchester“ bekannt. Auf der topographischen Karte wird die Eins zum Knotenpunkt zweier farblich unterschiedener Routenverläufe mit einer Länge von jeweils rund 20 Kilometern entlang an 27 Standorten, die heimische Textilgeschichte erfahrbar machen. Mit ein wenig Sportsgeist sind beide Routen mit dem Fahrrad an einem Tag zu schaffen. „Die Idee war, Mönchengladbachs überreiche Textilgeschichte zu zeigen, wo sie noch zu sehen ist oder nicht erwartet wurde. Wo heute der Bresgespark ist, stand früher eine Fabrik“, erklärt Karlheinz Wiegmann das Vorhaben. Es mache einen besonderen Reiz aus, nicht aus der Stadt hinausführende, sondern innerstädtische Routen aufzuzeigen. Mit dem Beitrag liege die Stadt beim Rad „charmant“ vorne, so der Museumsdirektor.

Der Fachbereich Stadtentwicklung gab Hilfestellung beim Finden der rechtlich verkehrssicheren Wege. Oberbürgermeister Felix Heinrichs lobte den innovativen Beitrag, der als verbindendes Element in der Gesamtstadt zur Mobilitätswende passe und den Schwung ins Digitale geschafft habe. „Mönchengladbach ist als Textilstadt bekannt, aber nicht die partielle Geschichte, die sich mit ihren sozialen Fragen durch Chronik und Raum zieht. Es ist klar, dass das Museum an der Route liegt, weil hier Geschichte erlebbar gezeigt wird“, so Heinrichs. Beigeordneter Gert Fischer wagte den Blick in die Zukunft und sah eine Anbindung an das noch wachsende Projekt der Industrieroute durch das Rheinland. „Wenn die Industrieroute ins Netz gestellt wird, hat Mönchengladbach schon vorgearbeitet“, merkte Fischer an.

Info Radeln und Rasten auf der Textil-Route Faltplan liegt kostenlos aus, zum Beispiel in den Rathäusern, Radstationen, Tourismuszentralen und Museum. Web-App unter www.textilroute.de. Städtische Radstationen an den Hauptbahnhöfen sind Teil der Route. Ausgewiesen sind ebenso Picknick-Plätze.