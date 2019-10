Fußball-Oberliga : Bei Union ist Nervenstärke gefragt

Andreas Schwan, Trainer des Oberligisten Union Nettetal. Foto: Fupa

Fußball-Oberliga Gegen Konkurrenten im Abstiegskampf punktete Oberligist Nettetal bislang fleißig. Nun wartet der Cronenberger SC auf das Team von Trainer Andreas Schwan.

Von Steven Salentin

Dem Tabellenführer SV Straelen in der Vorwoche noch einen harten Fight geliefert – am Ende aber dennoch deutlich verloren – musste der SC Union Nettetal in der Vorbereitung auf das kommende Spiel gänzlich umdenken: Am Sonntag ist auf der Anlage des Cronenberger SC ab 15 Uhr maximale Nervenstärke gefragt. Beide Teams stehen auf einem Abstiegsplatz und sind durch gerade einmal drei Punkte Unterschied voneinander getrennt.

Die Ausgangsposition für die Nettetaler ist damit klar. Mit einem Sieg würde man den Aufsteiger auf Distanz halten und bestenfalls den Rückstand auf das rettende Ufer verkürzen. Doch nicht nur in der Hinsicht wäre ein Dreier extrem wichtig: In den folgenden Wochen warten mit dem TSV Meerbusch, TuRU Düsseldorf und dem SC Velbert ausnahmslos direkte Konkurrenten auf die Auswahl von Andreas Schwan. Mit einem erfolgreichen Spiel am Sonntag wäre der Grundstein für eine Aufholjagd gelegt.

„Wir müssen jetzt voll da sein“, fordert der 34-Jährige, „denn das sind die Punkte, die wir in der vergangenen Saison nicht geholt haben.“ 2018/19 nämlich enttäuschte sein Team in den Duellen gegen Tabellennachbarn regelmäßig, verdiente sich den Last-Minute-Klassenverbleib letztlich aber dank starker Punktgewinne gegen teils übermächtig scheinende Gegner – wie etwa dem 0:0 am letzten Spieltag bei Meister VfB Homberg.

In dieser Spielzeit hat der Oberligist aber so seine Probleme gegen die Topteams der Liga. Sogar eine 2:0-Führung gegen Tabellenführer Straelen reichte nicht für Zählbares. „Die Qualität der Spitzenmannschaften hat noch einmal zugenommen, unsere Fehler werden sofort bestraft“, sagt Schwan. „Umso wichtiger sind die direkten Duelle.“ Und die nahmen seine Schützlinge bisher gut an und punkteten fleißig.

Wie etwa am sechsten Spieltag in Kleve, als sie nach fünf Pleiten zum Start mit dem Rücken zur Wand standen, zum Siegen verdammt waren – und sich mit 3:1 durchsetzten. „Es ist wichtig, dass wir in diesen Spielen von Beginn an hochkonzentriert sind und die im Abstiegskampf nötigen Tugenden wie Laufbereitschaft und gutes Zweikampfverhalten an den Tag legen“, erklärt der SC-Coach. „Aber das ist nur die Basis, denn danach gilt es, nach vorne aktiv Fußball zu spielen.“

Wie kompliziert dies in Cronenberg werden könnte, wissen die Nettetaler jedoch aus eigener Erfahrung: In der vergangenen Saison gastierten sie im Achtelfinale des Niederrheinpokals beim damaligen Landesligisten und setzten sich erst in einem ebenso verrückten wie spannenden Elfmeterschießen mit 13:12 durch. „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe“, sagt Schwan. „Cronenberg hat eine junge Mannschaft, die gerade im Offensivbereich ihre Qualitäten hat und auf eigener Anlage von der besonderen Atmosphäre getragen wird. Trotzdem wollen wir den Platz dort als Sieger verlassen.“