Interview mit Sascha Horn : „Der Austausch war für uns überlebenswichtig“

Vereine Der Vorsitzende des SV Wickrathberg und Ehrenamtsbeauftragte des Fußballkreises plädiert für eine gute Zusammenarbeit der Vereine.

Horn Solide. Vor haben wieder knapp 200 Mitglieder, vor sechs Jahren, als wir mit unserer Vorstandsmannschaft angetreten sind, waren es nur 50. Wir haben im Vorstand eine mit im Schnitt 35 Jahren sehr junge und gute Mannschaft zusammen und gute Teams geformt. Ziel ist es, mit der Ersten Mannschaft in dieser Saison in die Kreisliga B aufzusteigen. Im Vordergrund steht bei uns aber der Gemeinschaftsgedanke: Den wollen wir im Verein vorleben und damit für uns Erfolge feiern.

Horn Nach dem, was wir gemacht haben und im Zusammenhang mit der Vorstandsarbeit, die im Moment geleistet wird, sehe ich die Zukunftsaussichten als sehr rosig an. Man muss trotzdem auch immer über Fusionen oder Kooperationen nachdenken. Das Problem ist, da stehen wir sicher nicht allein da, immer wieder Nachwuchs zu bekommen für die Jugendmannschaften und auch neue Leute für den Vorstand.

Horn Wir haben unseren passiven Beitrag drastisch reduziert auf nur zehn Euro. Wir haben gesagt: Jeder, dem der Verein wichtig ist, kann einen kleinen Obolus leisten, und wir zeigen, dass wir den Verein wieder nach vorn bringen. Das hat Früchte getragen. Darüber hinaus haben wir durch viele Teilnahmen an Veranstaltungen im Gladbacher Süden für uns Werbung gemacht, um Mitglieder zu gewinnen. Wir waren beim Fest am See mit einem Stand, haben am Beckrather Schützenzug teilgenommen und werden im nächsten Jahr in Wanlo beim Karnevalszug mitmachen. Wir wollen präsent sein, uns zeigen. Früher war es für die Menschen ein Automatismus, zum Sportverein um die Ecke zu gehen, heute gibt es zig Möglichkeiten zum Zeitvertreib. Die Vereine müssen sich öffnen.