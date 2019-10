Gladbach : Junge Männer mit Messer rauben Zigarettenschachtel

Mönchengladbach Ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger hatten ihr späteres Opfer im Mönchengladbacher Hauptbahnhof angesprochen. Zum Angriff sei es später ganz plötzlich gekommen, sagt die Polizei.

Zwei junge Männer haben in der Nacht zum Freitag einen 19-Jährigen angegriffen und beraubt. Dabei war auch ein Messer im Spiel. Wie die Polizei mitteilte, hatten ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger das spätere Opfer, einen 19-jährigen Bochumer, gegen 4 Uhr am Bahnsteig des Mönchengladbacher Hauptbahnhofes angesprochen und ihn um eine Zigarette gebeten. Der 19-Jährige gab ihnen diese. Nach bisherigem Kenntnisstand kam das Trio ins Gespräch, ging zusammen zum Platz der Republik und setzte sich dort auf eine Bank.

Nach einer Weile soll der 18-Jährige plötzlich aufgestanden sein, ein kleines Messer gezogen und den 19-Jährigen damit bedroht haben. Dann habe er den Bochumer aufgefordert, ihm seine Wertsachen herauszurücken. Dabei stach er ihm nach Aussagen des 19-Jährigen auch mit dem Messer in die Schulter. Allerdings tangierte das nur die Jacke des Opfers, verletzt wurde es nicht. Der 19-Jährige gab dem Angreifer seine Zigarettenschachtel, riss sich los und floh in den Bahnhof. Dort eilte er in die Wache der Bundespolizei und trug vor, was geschehen war. Am Hals hatte er eine Schürfwunde davongetragen. Im Verlauf der Fahndung stellten Polizisten die beiden Tatverdächtigen und nahmen sie vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und weiteren Ermittlungen wurden der Jugendliche und der Heranwachsende wieder entlassen. Das entsprechende Strafverfahren wegen schweren Raubes wurde eingeleitet.