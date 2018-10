Mönchengladbach: Herbst 2018 im Waldkindergarten Pfifferlinge

Herbst im Waldkindergarten Pfifferlinge : Zwischen bunten Blättern und Kastanien

Mönchengladbach Die Kinder aus dem Waldkindergarten Pfifferlinge erleben die Natur hautnah, denn sie sind immer draußen – Wetter egal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Seemann

Auf den Waldwegen liegen Blätter, Eicheln und ihre Kappen. Der fünfjährige Jonas bleibt stehen, hebt ein besonders großes Blatt auf. „Guckt mal!“, ruft er und bringt seinen Fund stolz zu den Kindern, die das Sammelkörbchen tragen. Hier wandert alles rein, was die Kinder im Wald finden und mit in den Kindergarten nehmen wollen. Auch Jonas’ Riesenblatt kommt in den Korb.

Die Kinder aus dem Waldkindergarten Pfifferlinge an der Wilhelm-Elfes-Straße kennen sich gut aus in der Natur. Schließlich sind sie immer draußen – das ist das Konzept. Wie sich die Natur während der Jahreszeiten verändert, erleben sie hautnah. Jelle ist erst vier, aber er weiß ganz genau, was den Herbst ausmacht. „Blätter werden rot, und Bäume verlieren ihre Rinde. Nadelbäume verlieren ihre Nadeln aber nicht“, sagt er. Auch Jonas mag die Jahreszeit. „Herbst ist cool, denn da ist Sankt Martin, und die Bäume verlieren ihre Blätter“, sagt er.

Bevor es losgeht, gehen die Kinder noch zusammen die Regeln durch, die es für den Besuch im Wald gibt. „Keine Blätter abreißen“, „Keine Tiere streicheln“, „Nicht die Äste von den Bäumen abbrechen“, „Nicht schubsen“... jedem fällt was ein. Es gibt wenige Regeln, die Kinder legen sie mit fest. Vor allem geht es dabei um Respekt vor der Natur und um Respekt voreinander. Boris Tüscher hat den Waldkindergarten 2012 als ersten in Mönchengladbach zusammen mit Andrea Kurbalija und Elke Meier gegründet. Gestartet sind sie mit sechs Kindern, jetzt sind es 32.

Die Zwillinge Janosch und Joshua und Kiara (alle 4) zeigen, was sie im Wald gefunden haben. Foto: Antje Seemann

„Jede Jahreszeit hat seinen Reiz“, sagt Tüscher. „Die Kinder wissen, wo im Frühjahr Schneeglöckchen wachsen. Im Frühling sehen sie erst den Laich, dann die Kaulquappen und wie die zu Fröschen werden. Sie sehen, wie die Vögel Nester bauen. Im Sommer kommen die Bienen, Wespen - diesen ganzen Kreislauf eben.“ Der Herbst hat aber auch für den Erzieher etwas Besonderes: „Es ist angenehm vom Wetter und den Temperaturen. Es gibt viele Eichhörnchen, die Kinder sehen, wie sie Nüsse sammeln. Es ist eben die goldene Jahreszeit.“

Das, was die Kinder an diesem Vormittag im Wald gesammelt haben, kommt in den Bauwagen. Damit basteln sie, was sie möchten. Die Vorgabe „Kastanienmännchen“ gibt es nicht. „Sie können die Blätter pressen, aufkleben oder einlaminieren. Wir schauen einfach, welche Ideen die Kinder haben“, sagt Tüscher.