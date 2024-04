Aktion am Tannenbusch 2500 neue Waldbäume für Dormagen

Die Pflanzung der Bäume war durch eine Spende des Kaufhauses Ring-Center in Dormagen möglich. Aber die Baumpflanzaktion im Tannenbusch ist nicht die einzige Aktion, bei der sie in Dormagen unterstützt haben. Vergangene Woche wurden noch mehr Stadtwaldbäume geplanzt, unter anderem in der Zonser Heide. Insgesamt werden in diesem Frühjahr damit etwa 2500 neue Waldbäume gepflanzt.